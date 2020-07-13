Survivor'dan elenen son isim Berkan Karabulut oldu

Dünyanın en zor yarışmalarından biri olan Survivor hayallerine veda eden isim Berkan olurken; Cemal Can, Yasin ve Barış, Survivor 2020 finalistleri olmayı başardı.

Survivor 2020’de artık sona gelindi…

Yasin, Cemal Can, Barış ve Berkan'ın son dörde kalmayı başardığı yarışta son konsey de yapıldı. Cemal Can'ın dokunulmazlığı almasıyla birlikte Yasin, Berkan ve Barış SMS'e çıktı.

3 saat boyunca yarışmacılara SMS atılırken, bu sırada merakla beklenen yüzleşme gerçekleşti.

TERLETEN YÜZLEŞME

4 yarışmacı, birleşme sonrası elenen yarışmacılarla yüzleşti. Aşkım, Mert, Ezgi, Gizem, Sercan, Evrim, Ardahan, Yunus Emre, Nisa, Elif ve Aycan canlı yayında eski rakiplerine merak ettikleri soruları yöneltti.

Survivor finalistleri sorular karşısında terlerken, sosyal medyada en çok Aycan'ın Barış'a sorduğu soru geniş yankı buldu.

AYCAN’DAN İLGİNÇ SORU

Aycan, bir dönem aynı takımda olduğu, sonrasında ise rakip olarak yarıştığı Barış'a “Her yemekten sonra yanıma oturuyordun, ağzını şapırdatıyordun ve yüzüme geğiriyordun. Bunu bilerek mi yapıyordun? Gerçekten merak ediyorum.” dedi.

Soru karşısında başta Barış olmak üzere ekran başındaki herkes büyük şaşkınlık yaşarken, Acun Ilıcalı'dan müdahale gecikmedi.

Ilıcalı “Aycan şunu anladım, seninle canlı yayına çıkmak riskmiş. Acaba ikinci soruyu duymadan Elif'e mi geçsek.” dedi.

Bunun üzerine sözü Elif aldı ve sonrasında yüzleşme sona ermiş oldu.

BERKAN HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Aradan geçen 3 saatin ardından Acun Ilıcalı, canlı yayında İstanbul’daki finale kalan 3 ismi açıkladı. SMS oylaması sonucunda Survivor hayallerine veda eden isim Berkan oldu.

Eleme kararı sonrası konuşan Berkan, “Öncelikle konuşmaya size ve güzel ekibinize teşekkür ederek başlamak isterim. Birçok emeğin doğrultusunda bu sene gelmem nasip oldu. Buraya gelirken ailemden koptum ama burada çok güzel bir aile edindim. Sadece yarışmacı arkadaşlarım değil, ekiple de. Birebir bunu yaşadım çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Kimse üzülmesin benim için. Buraya geldiğimden beri mertçe mücadele etmeye çalıştım. Kimsenin hakkını yemedim. En büyük önceliğim ailemi mutlu etmekti. Ailem sakın üzülmesin. Ömrümün sonuna kadar unutamayacağım hatıralar benimle beraber. Survivor, benim sınırlarımı zorlayan bir yer oldu. Bulunduğum takım için mücadele ettim. Takım arkadaşlarım pırlanta. Allah üçünün de yolunu açık etsin. Şimdi son bir şey kaldı, aileme gideceğim. Onlara sarılacağım. Meşalem sönene kadar değil, son nefesime kadar aileme bağlı bir şekilde yürüyebilirim. Herkese çok teşekkür ederim.” dedi.