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Haber Merkezi

Son yıllarda gerçekleştirdiği kapsamlı reformlarla kültürel ve sanatsal etkinliklere yeni bir soluk getiren Suudi Arabistan'da, geniş kapsamlı ve prestijli bir ödül gecesi düzenlendi.

Hollywood ve Türk dünyasının ünlü isimlerini de bir araya getiren Joy Awards'ta ilginç bir olay yaşandı.

SİLİKONLARI PATLADI

Ödül töreninde "En iyi kadın şarkıcı" ödülünü alması beklenen Lübnanlı şarkıcı Elissa’nın silikonları patladı.

52 yaşındaki Elissa, törende zor anlar yaşadı.

TÖRENİ TERK ETTİ

Silikonlardan birinin patlaması sonucu rahatsızlanan sanatçı, görevlilerin yardımıyla apar topar tören alanından ayrıldı ve hastaneye götürüldü.

Elissa’nın töreni siyah bir örtüyle terk ettiği öğrenildi. Şarkıcının sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.