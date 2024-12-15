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Haber Merkezi

Yeşilçam'ın ünlü ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi.

Geçirdiği operasyonun ardından entübe edilen ve tedavinin olumlu ilerlemesiyle geçtiğimiz nisan ayında taburcu olan İnanır, kısa bir süre sonra tekrar hastaneye yattı.

EVİNE DÖNDÜ

Geçtiğimiz ağustos ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan İnanır, bu kez felç geçirip konuşamadığı iddialarıyla gündeme geldi. Usta sanatçı hafta başında doktorlarının onayı ile evine döndü.

İLK KARE GELDİ

Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, Kadir İnanır'ı evinde ziyaret etti. Ali Gündoğdu, buluşma fotoğrafını; "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notuyla sosyal medyada paylaştı.