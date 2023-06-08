Taha Duymaz'ın annesi sosyal medyaya girdi Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz'ın annesi, oğlunun izinden gidiyor.

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Çektiği yemek videolarıyla ünlenen fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Duymaz'ın acılı annesi ise bir sosyal medya hesabı açarak oğlunun izinden gitme kararı aldı.

Depremde iki çocuğunu kaybeden anne Duymaz, bir Instagram hesabı açtı.

"Para kazanmamız gerekiyor"

Yaşamın devam ettiğini ve para kazanması gerektiğini söyleyen anne, "Merhaba arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için çalışıp para kazanmamız gerekiyor. Rabbim helal para versin herkese. Bu arada kimler tandır ekmeği seviyor canlarım" dedi.

Oğlu gibi fenomen olma yolunda giderek yemek tarifleri paylaşmaya başlayan anne, zahter ve tandır ekmeği siparişleri almaya başladı.