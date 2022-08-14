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    Tahir Sarıkaya'ya, Fatih Terim'in sesini taklit ederek zor anlar yaşattı

    Tahir Sarıkaya'nın, Fatih Terim'in ayakkabısı hakkında yaptığı yorum sonrası yayına bağlanan taklitleriyle ünlü Mehmet Dindar, Sarıkaya'ya zor anlar yaşattı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 02:47
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    Tahir Sarıkaya'ya, Fatih Terim'in sesini taklit ederek zor anlar yaşattı

    Beyaz TV'de Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programında şaşkınlık veren bir olay yaşandı.

    Fatih Terim'in Marsilya maçında giydiği ayakkabıları başka bir programda da giymesi sosyal medyada gündem olmuştu.

    Terimin ayakkabılarını gösterdi

    Sarıkaya da, sosyal medyada gündem olan bu konuya değinerek Terim ile ilgili viral olan fotoğrafı paylaştı.

    "Paranız mı yok hocam?"

    Sarıkaya yayın sırasında Fatih Terim'e seslenerek 'Hocam paranız mı yok nedir?' diyerek espriyle takıldı.

    Tahir Sarıkaya'ya, Fatih Terim'in sesini taklit ederek zor anlar yaşattı - Video

    Tahir Sarıkaya ya, Fatih Terim in sesini taklit ederek zor anlar yaşattı #1

    Fatih Terim'in sesiyle canlı yayına bağlandı

    İlerleyen saatlerde ise Terim'in cevap hakkını kullanmak istediğini belirten Sarıkaya, canlı yayına Fatih Terim olduğunu söyleyen kişiyi bağladı.

    Yayına bağlanan kişi Terim'in sesiyle , "Sana mı kaldı insanların ne giydiğini eleştirmek" dedi.

    Sarıkaya'nın bir süre tartışma yaşadığı kişinin ise Fatih Terim olmadığı ortaya çıktı.

    Tahir Sarıkaya ya, Fatih Terim in sesini taklit ederek zor anlar yaşattı #2

    Taklitçi Mehmet Dindar çıktı

    Arayan kişinin Sarıkaya'nın yıllar önce yayına çıkardığı taktitleriyle ünlü Mehmet Dindar olduğu anlaşıldı. Dindar'ın kimliğini açıklamasının ardından yayında eğlenceli anlar yaşandı.

    Tahir Sarıkaya ya, Fatih Terim in sesini taklit ederek zor anlar yaşattı #3


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