Takipçileri Ahu Sungur'u kızdırdı

Kedisinin yavrularını paylaşan Ahu Sungur, Instagram'dan gelen eleştirilere cevap verdi.

Ahu Sungur, geçtiğimiz günlerde kedisi Müjgan ve dört yeni yavrusunun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

"HAYVAN ÜRETİMİ YAPIYORSUN"

Bazı takipçileri Ahu Sungur'a, “Hayvan üretimi yapıyorsun. İki ayrı cins kediyi çiftleştirmedin mi?” şeklinde mesajlar attı.

"BEN SANA SORUYOR MUYUM?"

Yorumlara sinirlenen Ahu Sungur, “Kocamla çiftleşip çocuk yaptık. O da üretime giriyor mu? Bunun için hesap vermem gerekir mi? Ben sana gece kiminle seviştiğini soruyor muyum da kedimin çiftleştiği tekir dert oluyor” karşılığını verdi.