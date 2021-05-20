Takipçileri Demet Özdemir'i eleştirdi

Şıklığıyla beğeni toplayan Demet Özdemir, son olarak ayna karşısında mavi elbisesi ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir"de hayat verdiği 'Zeynep' karakteri ile büyük beğeni toplayan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

"RAHATLIĞI SEVİYORUM"

Özdemir, mavi elbisesi ile verdiği poza, "Şu bir elbise bir ayakkabı ile hemencik hazır olduğun yaz modası rahatlığına bayılıyorum. Hem şık, hem ferah!" notunu ekledi.

Güzel oyuncunun paylaşımı sosyal medyada takipçileri tarafından övgü yağmuruna tutulurken kimi takipçilerinden de "Evden dışarıya çıkamıyoruz, ne modasından bahsediyorsun?" şeklinde eleştiriler aldı.