Hayranlarıyla soru-cevap yapan Deniz Akkaya, inancıyla ilgili gelen sorulara sinirlendi.

Ünlü manken Deniz Akkaya, Instagram'da takipçileriyle soru-cevap yaptı. Akkaya, kendisine din üzerinden eleştirilerde bulunun takipçilerinden birine sert bir yanıt verdi.

"CEVAP SANA VAHİY YOLUYLA GELİR"

Ünlü model, önce “Kendini Müslüman hissediyor musun?” sorusuna "Hayırdır kardeşim, ne dangalakça soru bu! Aklını alırım, cevap sana vahiy yoluyla gelir. Zevzek senin gibiler Müslümanlık diye yeni bir din uydurdu ben ona tabii ve ait değilim." diyerek yanıt verdi.

Takipçileri Deniz Akkaya'yı kızdırdı VİDEO

"YOK BİZ İNEĞE TAPIYORUZ"

Ardından yine bir "Müslüman mısınız?" sorusu gelince bu sefer kısa bir video çekti. Akkaya, paylaşımında "En bayıldığım sorular yine gelmiş değilim aşkım; benim anneannem Hintliydi, biz o yüzden ineğe tapıyoruz." dedi.

Bu konuda eleştiri alan Akkaya, daha sonra ise bir açıklama daha yaparak şunları dedi: "Sizin kafanızda yarattığınız yeni şekil Müslümanlığa ait değilim."

"BENİM YOLUM RUMİ VE ATATÜRK YOLU"

Akkaya, kendisine din üzerinden gelen eleştirilere bir yanıt daha verip, "Benim yolum Rumi ile Mustafa Kemal Atatürk' ile aynı yoldur." dedi.