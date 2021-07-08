Takipçileri isyan etti! Asli Bekiroğlu'nun transparan elbisesi beğenilmedi

Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın düğün törenine katılan Aslı Bekiroğlu'nun tercih ettiği elbise takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Zeynep Bastık ile Tolga Akış, Alaçatı'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi.

Düğüne katılanlar arasında yer alan oyuncu Aslı Bekiroğlu ise tercih ettiği transparan elbisesi ile dikkat çekti.

Törende transparan bir elbise giyen Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabında düğünde çektirdiği kareleri yayınladı.

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İddialı elbisesiyle sosyal medyanın gündemine düşen Bekiroğlu, takipçilerinin eleştiri oklarına maruz kaldı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Sanki denizden çıkıp bikini üstüne pareo giymişsin gibi", "Düğüne böyle mi gidilir?", "İddialı olayım derken rüküş olmuşsun", "Çok kötü! Kimse uyarmadı mı seni?" yorumlarında bulundu.