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Haber Merkezi

Ekranların bir dönem en popüler ve aranan yüzlerinden biri olan Merve Boluğur; Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı projelerde yer almıştı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve gelen hiçbir projeyi kabul etmeyen Boluğur, sosyal medyasına ağırlık vermiş durumda.

Hayranlarıyla sosyal medyadan iletişimi olan Boluğur, dün de takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi

2 BAŞARISIZ EVLİLİK

Murat Dalkılıç ile evliliğini bitirdikten sonra müzisyen Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur'un mutluluğu kısa sürmüş, çift evliliklerinin 53. gününde boşanma kararı almıştı.

Yaşadığı kötü evlilik deneyimlerine rağmen hala hayalleri olduğunu dile getiren ünlü isim, dün evlilikle ilgili düşüncelerini de dile getirdi.

"OĞLUM OLSUN İSTİYORUM"

Ünlü isim bir takipçisinin "Evlilik düşünüyor musun?" sorusuna, "Bir oğlum olsun çok istiyorum. İnşallah nasip olur." cevabını verdi.