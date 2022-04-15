Taksici Yalın'ı kadın sandı

Neredeyse her ünlü ismin bir taksici anısı var. Yalın da takside geçen bir anısını paylaştı.

Aşk şarkılarının en sevilen isimlerinden ünlü popçu Yalın, 'Unutulmaz Şarkılar' adını verdiği konserinde sevenleriyle bir araya geldi.

Sahnede eski günlerden bahseden Yalın, ilk hiti olan 'Ellerine Sağlık' şarkısının hikayesini anlattı.

"Bayılıyorum bu kıza"

Yalın, "Meşhur olmuştum ama daha kimse beni tanımıyor, sadece ismim ve şarkı vardı ortada. Bindiğim bir takside şarkım çalıyordu. Taksici bir anda bana dönüp 'Bayılıyorum bu kıza ya' dedi.

"Herkes beni kadın sanıyor"

O an hemen plak şirketine gidip 'Herkes beni kadın sanıyor. Bir klip, fotoğraf ne varsa yayınlayalım gözünüzü seveyim' dedim." şeklinde anısını paylaştı.