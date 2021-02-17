Talat Bulut koronavirüs aşısı oldu

64 yaşındaki ünlü oyuncu Talat Bulut, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

Yayılarak tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de aşılama sürüyor.

Oyuncu Talat Bulut da koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. Bulut, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"İLK AŞIM, İLK HEYECAN"

64 yaşındaki Talat Bulut, gönderisinde, "Gençlik başımda heyecan. İlk aşım, ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan Covid-19 musun sen? Yoksa mutasyona uğrayan virüs müsün sen? Dağılın len, ben geliyorum! Haydi bakalım! Değerli 083 Numaralı Aile Hekimliği sağlık çalışanlarımıza ve Birsen Tetik'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.