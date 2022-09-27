Talat Bulut'tan Mehmet Esen paylaşımı

Talat Bulut, aort kapağı ameliyatı geçiren yakın dostu Mehmet Esen'i hastanede yalnız bırakmadı.

Sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncu Mehmet Esen, ameliyat oldu.

"42 yıllık dostluk"

Oyuncu Talat Bulut, tıkanan aort damarı açılan ve aort kapağı değiştirilen yakın dostu Mehmet Esen'i hastanede ziyaret etti.

Talat Bulut, başarılı bir aort kapağı ameliyatı geçiren meslektaşı Mehmet Esen (64) ile hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Usta oyuncu, "Bu dostluk 42 yıllık. Bugün çok sağlıklı görünüyorsa, çok riskli ameliyatı gerçekleştiren doktorumuza borçluyuz."