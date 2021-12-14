Talihsizlik yine yakaladı! Gülçin Ergül 15 yıl önce de ölümden dönmüştü...

Talihsizlik yine yakaladı! Gülçin Ergül 15 yıl önce de ölümden dönmüştü...

Geçirdiği trafik kazasında yaralı kurtulan ancak sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül, aynı kaderi ikinci kez yaşadı. Ergül, 15 sene önce hurdaya dönen araçtan sağ kurtulmuştu.

Gülçin Ergül, dün akşam saatlerinde İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı, aracı kullanan erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.

Ergül'e taziye mesajları yağarken, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaza haberinin akabinde akıllara 15 sene önce yaşanan bir kaza daha geldi.

15 YIL ÖNCE DE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ünlü sanatçı, daha önce de İstanbul'da feci bir trafik kazası geçirdi.

15 Nisan 2006'da Beşiktaş, Dolmabahçe sahil yolunda meydana gelen o ilk kazasında Gülçin Ergül'ün içinde bulunduğu araç, karşıdan gelen bir otomobille çarpışmış, kazada 7 kişi yaralanmıştı.

Ergül, Alman müzisyen Marek Christian Pompetzki ile birlikte sağ çıkmıştı.

Bazı yaralıların yol ortasına savrulduğu, adeta savaş alanına dönen o kazada ünlü sanatçı, kazayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı.