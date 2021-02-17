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    Tamara Ecclestone: Sütümü bağışlamak istiyorum

    Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un kızı Tamara Eccleston, geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 15:27
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    Tamara Ecclestone: Sütümü bağışlamak istiyorum

    Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Bernie Ecclestone ile Slavica Ecclestone'ın evliliğinden dünyaya gelen Tamara Ecclestone ve eşi Jay Rutland, geçtiğimiz yıl eylül ayında ikinci çocuklarnı kucağına aldı.

    SÜTÜNÜ BAĞIŞLAMAK İSTİYOR

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Ecclestone, küçük kızının beslenmesinden artan anne sütünü bağışlamak istediğini duyurdu. Konuyla ilgili de takipçilerinden yardım istedi.

    "ATMAK İSTEMİYORUM"

    Ecclestone, "İsviçre'de süt paylaşımı yapabileceğim bir site bilen var mı? Pompa ile aldığım ve kullanmadığım sütü bağışlamalıyım. Bunu İngiltere'de yaptım. Ama İsviçre'de nasıl yapıldığından emin değilim. Fazla sütümü gerçekten atmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

    İki çocuk annesi Tamara Ecclestone, kendisine bu konuda öneri verecek kişilere minnettar kalacağını da sözlerine ekledi.

    Tamara Ecclestone: Sütümü bağışlamak istiyorum #1

    Tamara Ecclestone: Sütümü bağışlamak istiyorum #2

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