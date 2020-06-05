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    Tamer Karadağlı: Çocuklar Duymasın benim için bitmiştir

    Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisi için resti çekti.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2020 - 11:24
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    Tamer Karadağlı: Çocuklar Duymasın benim için bitmiştir

    Uzun yıllar televizyon ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin başrolü Tamer Karadağlı, artık Çocuklar Duymasın dizisinde oynamak istemediğini dile getirdi.

    "BEN YOKUM"

    Son zamanlarda  dizinin yeniden başlayacağı iddialarına cevap veren Karadağlı, konuyla ilgili ''Çocuklar Duymasın benim için bitmiştir. Başlarsa da ben olmayacağım. Zaten 4 ayrı kanalda yayınlanıyor.'' dedi.

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