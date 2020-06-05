Tamer Karadağlı: Çocuklar Duymasın benim için bitmiştir

Tamer Karadağlı: Çocuklar Duymasın benim için bitmiştir

Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisi için resti çekti.

Uzun yıllar televizyon ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin başrolü Tamer Karadağlı, artık Çocuklar Duymasın dizisinde oynamak istemediğini dile getirdi.

"BEN YOKUM"

Son zamanlarda dizinin yeniden başlayacağı iddialarına cevap veren Karadağlı, konuyla ilgili ''Çocuklar Duymasın benim için bitmiştir. Başlarsa da ben olmayacağım. Zaten 4 ayrı kanalda yayınlanıyor.'' dedi.