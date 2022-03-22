Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız ayrıldı

Tamer Karadağlı, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Iraz Yıldız'la yollarını ayırdı.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle akıllara kazınan 54 yaşındaki Tamer Karadağlı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında birlikte olmaya başladığı kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız (24) ile ayrıldı.

FİKİRLER UYMADI

Çift, yaşadıkları fikir ayrılıkları sonucu birlikteliklerini noktaladı. Ayrılık kararı sonrası Karadağlı ve Yıldız, sosyal medyada birlikte yer aldığı fotoğrafları sildi. Takipleşmeyi de bırakan eski sevgililerin sonu mutsuz bitti.

"AŞKTA YAŞ FARKI OLMAZ"

Karadağlı, sevgilisiyle arasındaki yaş farkını eleştirenlere, “Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim." yanıtını vermişti.