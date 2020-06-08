Dolar
6.7607
-0.0679%
Euro
7.6348
0.0471%
Altın
1687.68
0.1489%
Borsa
110021.83
0%
G. Altın
367.248
0.1224%
Bitcoin
65869.23
0.1226%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Tamer Karadağlı, kızına kavuştu

    Salgın sebebiyle kızını 3 aydır göremeyen Tamer Karadağlı, Zeyno ile kavuşma anı fotoğrafladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 08:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tamer Karadağlı, kızına kavuştu

    Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, koronavirüs salgını nedeniyle üç aydır göremediği kızı Zeyno’ya sonunda kavuştu.

    Kradağlı, kızıyla buluştuğu o anı sosyal medya hesabından paylaştı.

    "3 AY SONRA"

    Karadağlı, annesi Arzu Balkan’la yaşayan Zeyno’yla otomobildeki pozunu “Üç ay sonra kavuştuk ama sosyal mesafe” notuyla instagram sayfasına koydu.

    Görüş Bildir