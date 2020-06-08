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Tamer Karadağlı, kızına kavuştu
Salgın sebebiyle kızını 3 aydır göremeyen Tamer Karadağlı, Zeyno ile kavuşma anı fotoğrafladı.
- Haber Merkezi
- 08.06.2020 - 08:15
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, koronavirüs salgını nedeniyle üç aydır göremediği kızı Zeyno’ya sonunda kavuştu.
Kradağlı, kızıyla buluştuğu o anı sosyal medya hesabından paylaştı.
"3 AY SONRA"
Karadağlı, annesi Arzu Balkan’la yaşayan Zeyno’yla otomobildeki pozunu “Üç ay sonra kavuştuk ama sosyal mesafe” notuyla instagram sayfasına koydu.