Tamer Karadağlı: 'Muhalefet adayı' tweet'i bana ait değil

Tamer Karadağlı: 'Muhalefet adayı' tweet'i bana ait değil

Oyuncu Tamer Karadağlı, sosyal medyada kendi adına yayınlanan açıklama hakkında paylaşım yaptı.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalarda yer edinen Tamer Karadağlı, Twitter'da gündem oldu.

Karadağlı'nın profili gibi görünen bir hesaptan, "Muhalefet adayını seçimden sonra açıklasın. Böylece kavgasız gürültüsüz bir seçim geçiririz." yorumu yapıldı.

"Ben değilim"

Bu yorum sonrası bir kesim, Karadağlı'ya tepki gösterdi. “TamerKaaradagli” uzantılı Twitter profilinin, ünlü oyuncuya ait olmadığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı da konuya ilişkin Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Karadağlı, Twitter hesabının olmadığını söyledi.