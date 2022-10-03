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    Tamer Karadağlı, Reha Muhtar olayına el attı

    Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasındaki velayet tartışmasına Tamer Karadağlı da girdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 15:04
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    Tamer Karadağlı, Reha Muhtar olayına el attı

    Ünlü haber spikeri Reha Muhtar'a, kızı Mina Muhtar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma cezası verildi.

    Kızın geçici velayeti annesi Deniz Uğur'da kalırken, son olarak Deniz Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Reha Muhtar'ın kızlarına bağırdığı anları yayınladı.

    Gazeteci Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasındaki velayet tartışmasıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Reha Muhtar, Deniz Uğur'un eski sevgilisi Tamer Karadağlı'nın, Seren Serengil'i arayarak kendisine verdiği desteği kesmediğini istediğini ileri sürdü.

    "Bağlantın ne?"

    Muhtar, sayfasından; "Seren Serengil'i susması ve konuşmaması için neden aradın Tamer Karadağlı. Senin Deniz Uğur'la yıllardır süren bağlantın nedir?" diye sordu.

    Tamer Karadağlı'dan ise konuya ilişkin bir yanıt gelmedi.

    Tamer evliydi

    Deniz Uğur'un, 2004-2006 yılları arasında rol aldığı Yağmur Zamanı dizisinde partneri Tamer Karadağlı ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O dönem Arzu Balkan ile evli olan Karadağlı bu iddiaları yalansa da, Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı olaydan kısa süre sonra boşanmıştı.

     

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