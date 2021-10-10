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- Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın'ın 'ödül' gerginliği
Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın'ın 'ödül' gerginliği
Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Nihal Yalçın konuşma yaparken Tamer Karadağlı araya girip ödülü uzattı. Karadağlı'nın tutumuna hem Yalçın hem de sosyal medyadan tepki geldi.
- Haber Merkezi
- 10.10.2021 - 09:09
- Güncelleme : 10.10.2021 - 12:08
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali, Antalya'da düzenlendi.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.
Nihal Yalçın ödülü almak için sahneye çıktığında uzun uzun bir konuşma yaparak siyasi mesajlar vermeye başladı.
O anlarda Tamer Karadağlı'nın tavırları dikkat çekti.
Karadağlı, konuşması bitmeden Nihal Yalçın'ın eline ödülü tutuşturdu.
Konuşması bölünen Yalçın “Kim verdi ödülü, sus mu dediniz?” diyerek tepki gösterdi. Tamer Karadağlı ise "Rica ederim, ödülünüzle birlikte konuşun diye..." dedi.
Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın'ın 'ödül' gerginliği ViDEO