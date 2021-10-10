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Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın'ın 'ödül' gerginliği

Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın'ın 'ödül' gerginliği

Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Nihal Yalçın konuşma yaparken Tamer Karadağlı araya girip ödülü uzattı. Karadağlı'nın tutumuna hem Yalçın hem de sosyal medyadan tepki geldi.