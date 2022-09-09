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    Tamer Karadağlı yeni dizisi hakkında bilgi verdi

    Tamer Karadağlı, yeni sezonda polisiye bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 07:59
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    Tamer Karadağlı yeni dizisi hakkında bilgi verdi

    2002-2019 yılları arasında Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Haluk' karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'dan sevenlerini mutlu edecek haber geldi.

    55 yaşındaki Tamer Karadağlı, yakın arkadaşı Volkan Severcan’ı Trump Sahne’de sergileyeceği yeni oyun provasında ziyaret ederek, meslektaşına moral desteği verdi.

    Yeni dizi geliyor

    ‘İkinin Biri’ oyunu için yeni sezon görüşmelerinin devam ettiğini belirten Karadağlı, yeni dizi müjdesi verdi.

    “Çok mutluyum”

    Yeni sezonda sert bir polisiye diziyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan oyuncu, “Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım” dedi.

    Tamer Karadağlı yeni dizisi hakkında bilgi verdi #1


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