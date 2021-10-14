Tamer Karadağlı'nın ayakkabı takıntısı

Tamer Karadağlı'nın 'İkinin Biri' tiyatro oyunundaki partneri Esra Sönmezer, ünlü oyuncunun bu takıntısı hakkında bilinmeyen bir olayı paylaştı.

Ayakkabı takıntısı yüzünden misafirliğe bile gidemeyen Tamer Karadağlı'yı, İkinin Biri tiyatro oyunundaki partneri Esra Sönmezer anlattı.

TURNEYİ ANLATTI

Karadağlı'nın takıntısının çok ciddi olduğunu söyleyen Sönmezer, "İki sene önce hep birlikte turnelere gidiyorduk. Bir seferinde kızı Zeyno da bizimle gelmişti...

"KOVBOY ÇİZMELERİNE ÇOK DÜŞKÜN"

Sohbet esnasında Zeyno, babasının kovboy çizmelerine olan düşkünlüğünü ve çizmeleri çıkarmamak için denize bile girmediğini anlatmıştı... Hatta bu yüzden babasının basında mayo ile ya da ayakkabısız çekilen hiçbir görüntüsünün olmadığını söylemişti. Tamer, havuz kenarında bile çizmelerle yürüyormuş. Bu bana ilginç gelmişti."

PARMAK ARASI TERLİĞE TAHAMMÜLÜ YOK

Evde ayakkabılarıyla dolaşan 54 yaşındaki oyuncu, sadece banyoya ve yatağa gireceği anlarda ayakkabısını çıkartıyor. Ayak görmekten hoşlanmayan Karadağlı, parmak arası terliklere de tahammül edemiyor.

AYAKKABI ÇIKARMAZ

Bu takıntısı nedeniyle misafirliğe gittiğinde sıkıntı yaşayan Tamer Karadağlı'nın, ayakkabıları çıkarılması istendiğinde kapıdan döndüğü öğrenildi.