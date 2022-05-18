Petrol
112.22
0.26%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
479.040
-0.14%
BTXN Coin
14.33
6.14%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Tan Taşçı, kendini anlattı

    Duygusal şarkılarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Tan Taşçı, "Mutsuz olmaktan mutluyum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 07:56
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 08:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tan Taşçı, kendini anlattı

    Tan Taşçı, dün akşam İstanbul'da konser verdi. Ünlü şarkıcı, bir ara şarkılarına ara verip hayranlarına kendini anlattı. Mutsuz bir adam olduğunu söyleyen Taşçı, "Aşktan yana yüzüm gülmedi" dedi.

    "Mutsuzluk şarkıları talep alıyor"

    Romantik aşk şarkılarıyla ünlü Tan ‘Ben Her Bahar Mutsuzum’u söylemeden önce “Burada mutsuzluk şarkıları söylüyorum. En çok bu talep alıyor. Demek ki mutsuzuz.

    "Aşktan yana şanslı olsaydım.."

    Aşktan yana şanslı olsaydım bu şarkıları yazamazdım. Sahnede mutlu şarkılar söylesem pek de samimi olmaz. Mutsuzken mutluyum ben aslında” dedi.

    Tan Taşçı, kendini anlattı #1

    Tan Taşçı, kendini anlattı #2


    İlginizi Çekebilir

    'Türkiye ile NATO durumunu çözeriz'
    Gündem

    'Türkiye ile NATO durumunu çözeriz'

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    AB, Rus gazı ödemesi için yöntem geliştirdi
    Ekonomi

    AB, Rus gazı ödemesi için yöntem geliştirdi

    Görüş Bildir