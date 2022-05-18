Tan Taşçı, kendini anlattı

Duygusal şarkılarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Tan Taşçı, "Mutsuz olmaktan mutluyum" dedi.

Tan Taşçı, dün akşam İstanbul'da konser verdi. Ünlü şarkıcı, bir ara şarkılarına ara verip hayranlarına kendini anlattı. Mutsuz bir adam olduğunu söyleyen Taşçı, "Aşktan yana yüzüm gülmedi" dedi.

"Mutsuzluk şarkıları talep alıyor"

Romantik aşk şarkılarıyla ünlü Tan ‘Ben Her Bahar Mutsuzum’u söylemeden önce “Burada mutsuzluk şarkıları söylüyorum. En çok bu talep alıyor. Demek ki mutsuzuz.

"Aşktan yana şanslı olsaydım.."

Aşktan yana şanslı olsaydım bu şarkıları yazamazdım. Sahnede mutlu şarkılar söylesem pek de samimi olmaz. Mutsuzken mutluyum ben aslında” dedi.