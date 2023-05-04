Tan Taşçı: Tüm sapıklar cezalarını alacak Şarkıcı Tan Taşçı'nın başı dolandırıcılarla dertten kurtulmuyor.

ensonhaber.com

Kendisini Tan Taşçı olarak tanıtan bir kişi, ünlü isimleri dolandırmaya devam ediyor.

Kendisini 'Tan Taşçı' olarak tanıtıp ünlü isimleri, güzellik merkezlerini ve mekanları kandıran kişi hakkında yasal süreci başlatan şarkıcı, açıklama yaptı.

Adını kullanan dolandırıcılara isyan eden Tan Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

"Yahu ben ne alaka?"

Kendisini 'Tan Taşçı' olarak tanıtarak insanları işleten sapık, WhatsApp profiline bir fotoğraf koyup herkesi kandırıyor! Güzellik merkezlerini arayarak randevu alıyor. Yahu ben ne alaka? Haydi geleceğim diyelim gelmek için sizi neden gece 3’te arayayım, ne işim olabilir, uyku güzelliği mi? Markalardan ürün isteniyor falan ben ne zaman ürün istedim hiç yapmadığım işler! Şarkıcı arkadaşlarımı arayıp saatlerce konuşup düetler, besteler yapılıyor! Mekânlarla konuşulup anlaşma yapılıyor.

"Tan'dan şampanya"

Yıllardır bar ve performans sahnelerine çıkmadığımı biliyorlar ona rağmen inanıyorlar! Çeşme’de adamın biri telefonla arayıp 'Tan'dan şampanya'diyor ve masalara şampanya yollatıyor! Yahu hiç yapmadığım işler bunlar… Neden kandırılmaya bu kadar müsait bir toplumuz? Mağdurlara açıklama yapmaktan yorulduk. Avukatım ve ben sapıklarla uğraşmaktan yorulduk ama ahdım var artık acımak yok. Bana çektiren tüm sapıkları cezalarını alırken de ben ziyaret edeceğim inşallah!"