Euro
10.4066
1.36%
Dolar
8.5789
1.3%
Altın
513.58
1.06%
Borsa
1.447
-0.53%
Bitcoin
340.973
4.29%
EXEN Coin
33.46
0.05%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Tanem Sivar, eski formuna kavuştu

    Tanem Sivar, ikinci oğlu Kemal’i 28 Mart’ta Bodrum’da dünyaya getirmişti.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 12:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tanem Sivar, eski formuna kavuştu

    Yaklaşık üç sene önce Edhem Dirvana ile evlendikten sonra ilk çocuğu Süleyman'ı kucağına alan sunucu Tanem Sivar, ikinci kez anne oldu. Çift bebeklerine Kemal ismini verdi.

    9 KİLO GİTTİ

    Eşi Edhem Dirvana ve çocukları ile Marmaris Bozburun’daki otellerine geçen Tanem Sivar, doğum yapalı henüz 3 ay bile olmadan eski formuna kavuştu. Hamilelik döneminde aldığı 9 kiloyu verip, kısa sürede 48 kiloya düştü.

    Tanem Sivar, eski formuna kavuştu #1

    Tanem Sivar, eski formuna kavuştu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir