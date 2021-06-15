Tanem Sivar, eski formuna kavuştu

Tanem Sivar, ikinci oğlu Kemal’i 28 Mart’ta Bodrum’da dünyaya getirmişti.

Yaklaşık üç sene önce Edhem Dirvana ile evlendikten sonra ilk çocuğu Süleyman'ı kucağına alan sunucu Tanem Sivar, ikinci kez anne oldu. Çift bebeklerine Kemal ismini verdi.

9 KİLO GİTTİ

Eşi Edhem Dirvana ve çocukları ile Marmaris Bozburun’daki otellerine geçen Tanem Sivar, doğum yapalı henüz 3 ay bile olmadan eski formuna kavuştu. Hamilelik döneminde aldığı 9 kiloyu verip, kısa sürede 48 kiloya düştü.