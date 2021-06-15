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- Tanem Sivar, eski formuna kavuştu
Tanem Sivar, eski formuna kavuştu
Tanem Sivar, ikinci oğlu Kemal’i 28 Mart’ta Bodrum’da dünyaya getirmişti.
- Haber Merkezi
- 15.06.2021 - 12:38
- Güncelleme : 15.06.2021 - 12:42
Yaklaşık üç sene önce Edhem Dirvana ile evlendikten sonra ilk çocuğu Süleyman'ı kucağına alan sunucu Tanem Sivar, ikinci kez anne oldu. Çift bebeklerine Kemal ismini verdi.
9 KİLO GİTTİ
Eşi Edhem Dirvana ve çocukları ile Marmaris Bozburun’daki otellerine geçen Tanem Sivar, doğum yapalı henüz 3 ay bile olmadan eski formuna kavuştu. Hamilelik döneminde aldığı 9 kiloyu verip, kısa sürede 48 kiloya düştü.