Tanem Sivar ikinci kez anne oldu

Tanem Sivar-Edhem Dirvana çifti, ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Ünlü sunucu Tanem Sivar, 2015 yılında Edhem Dirvana ile nikah masasına oturmuştu. Yaklaşık üç sene önce ilk çocukları Süleyman'ı kucaklarına alan çift, ikinci kez anne-baba oldu. Oğulları Kemal'in dünyaya gelmesi ile mutluluklarını katlayan ikili, güzel haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Eşi ve çocukları ile birlikte çekilen karelerini Instagram'dan yayınlayan Dirvana, gönderisine şu notu düştü:

"AKILLI OL"

"Geldi gönlümüzün sultanı, Kemal'imiz... Dün gece saat 23:00'da Tanem'ciğim nur topu gibi bir evlat getirdi bu dünyaya. İkinci defa baba olma sevincini yaşattığın, hayatına beni kabul ettiğin için sonsuz teşekkürler canım karıcığım. Seni çok seviyorum. İyi ki evlendik de bu çocukları yaptık. Süleyman'cığım senin harika bir abi olacağına eminim. Bahtın açık olsun canım oğlum, Kemal'im. Hoş geldin aramıza, ülkene ve dünyaya faydalı bir birey olarak yetişmen için buradayız. Kıymetini bil... Şımarma, akıllı ol!"



