Tanem Sivar: İlk ekran tecrübem

Televizyon kariyerine Acun Ilıcalı'nın yanında başlayan 41 yaşındaki Sivar, ekrana çıktığı ilk anın görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu.

5 yıl önce yelken sporcusu Edhem Dirvana ile nikah masasına oturan ve bir süredir Marmaris'te yaşayan sunucu Tanem Sivar, sosyal medya hesabından ilk kez kamera karşısına çıktığı anın görüntüsünü paylaştı.

"SADECE ÇENE VAR"

Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'a teşekkür eden Sivar, 'Her şey işte böyle başladı... 24 yaşında ilk ekran tecrübem ve bana çok güzel kapılar açan Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'a sonsuz teşekkür edesim geldi bu gece...

Saç yok, makyaj yok, styling yok, tecrübe yok, sadece çene!' ifadelerini kullandı.