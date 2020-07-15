Dolar
6.8643
0.0043%
Euro
7.8247
-0.0166%
Altın
1806.31
-0.174%
Borsa
117741.1
-0.5553%
G. Altın
398.814
-0.1469%
Bitcoin
63442.38
-0.4637%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Tanem Sivar'ın tatil pozu

    Tanem Sivar, ailesi ve köpeğiyle mutluluk pozu verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 07:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tanem Sivar'ın tatil pozu

    Sunucu Tanem Sivar, 2015 yılında Bozburun Yat Kulübü'nün sahibi Edhem Dirvana ile dünyaevine girmiş, iki yıl önce de oğlu Süleyman'ı dünyaya getirmişti.

    BOZBURUN'DAN VAZGEÇMİYORLAR

    Her yaz olduğu gibi bu yıl da Marmaris Bozburun'da olan çiftin son karesi çok beğenildi.

    Ailesi ve köpeğiyle mutluluk pozu veren Tanem Sivar'ın paylaşımına "İşte mutluluğun resmi" yorumları yapıldı.

    Tanem Sivar'ın tatil pozu #1

    Tanem Sivar'ın tatil pozu #2

    Görüş Bildir