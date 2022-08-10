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    Taner Ölmez- Ece Çeşmioğlu çiftinin kızlarıyla fotoğraf paylaştı

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, yeni paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 07:59
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    Taner Ölmez- Ece Çeşmioğlu çiftinin kızlarıyla fotoğraf paylaştı

    İki ünlü oyuncu Taner Ölmez, ile  Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında dünyaevine girdi.

    Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez geçtiğimiz aylarda kızları Zeynep'i kucaklarına almışlardı.

    Minik Zeynep'li poz

    Sosyal medyayı sık kullanan ünlü çift, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Minik kızları ile paylaşımda bulunan ünlü çiftin fotoğrafına beğeni yağdı.

    Taner Ölmez- Ece Çeşmioğlu çiftinin kızlarıyla fotoğraf paylaştı #1

    Taner Ölmez- Ece Çeşmioğlu çiftinin kızlarıyla fotoğraf paylaştı #2


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