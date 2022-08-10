Taner Ölmez- Ece Çeşmioğlu çiftinin kızlarıyla fotoğraf paylaştı

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, yeni paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi gördü.

İki ünlü oyuncu Taner Ölmez, ile Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında dünyaevine girdi.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez geçtiğimiz aylarda kızları Zeynep'i kucaklarına almışlardı.

Minik Zeynep'li poz

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü çift, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Minik kızları ile paylaşımda bulunan ünlü çiftin fotoğrafına beğeni yağdı.