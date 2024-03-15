Taner Ölmez ikinci kez baba oldu! Hazar bebek doğdu

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Magazin dümnyasının örnek oyuncu çiftlerinden Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 28 Haziran 2021'de dünyaevine girmiş, 2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Hazar bebek
Ünlü çift, ikinci kez anne - baba oldu. Ünlü çift, Hazar adını verdikleri oğullarına kavuştu.
Sezaryen doğum yaptı
Çeşmioğlu, oğlunu Anadolu Yakası'nda bulunan bir hastanede sezaryen doğumla dünyaya getirdiği belirtildi.
Hastane odasından paylaşımda bulunan Ece Çeşmioğlu'nu yakın arkadaşları; Özlem Öçalmaz, Emre Şen ve Sercan Badur yalnız bıraklmadı.
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