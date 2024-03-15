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Taner Ölmez ikinci kez baba oldu! Hazar bebek doğdu

Taner Ölmez ikinci kez baba oldu! Hazar bebek doğdu 2022'de kızları Zeynep'e kavuşan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çiftinin Hazar adını verdikleri ikinci çocukları dünyaya geldi