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- Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti, dünyaevine girdi.
- Haber Merkezi
- 28.06.2021 - 16:43
- Güncelleme : 28.06.2021 - 17:21
Oyuncu Taner Ölmez, uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyordu.
Ölmez ve Çeşmioğlu çifti, bugün nikah masasına oturdu.
İLK KARELER
İkilinin nikahından ilk kareler ise sosyal medyaya düşmeye başladı. Törene, Ölmez ile Çeşmioğlu'nun aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.
MUCİZE DOKTOR SETİNDEN
Ölmez'in nikah için seçtiği yer de oldukça tanıdık. Ölmez'in yer aldığı 'Mucize Doktor' dizisinin final bölümünde Ali ile Nazlı'nın evlendiği mekan, çiftin nikahına ev sahipliği yaptı.
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi