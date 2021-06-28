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    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi

    Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti, dünyaevine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 17:21
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    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi

    Oyuncu Taner Ölmez, uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyordu.

    Ölmez ve Çeşmioğlu çifti, bugün nikah masasına oturdu.

    İLK KARELER

    İkilinin nikahından ilk kareler ise sosyal medyaya düşmeye başladı. Törene, Ölmez ile Çeşmioğlu'nun aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

    MUCİZE DOKTOR SETİNDEN

    Ölmez'in nikah için seçtiği yer de oldukça tanıdık. Ölmez'in yer aldığı 'Mucize Doktor' dizisinin final bölümünde Ali ile Nazlı'nın evlendiği mekan, çiftin nikahına ev sahipliği yaptı.

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi #1

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi #2

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi #3

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