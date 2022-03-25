Petrol
119.22
0.16%
Euro
16.39
0.36%
Dolar
14.84
0.14%
Altın
935.70
0.32%
Borsa
2176
-0.32%
Bitcoin
652.470
2.57%
BTXN Coin
41.00
-1.20%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Açık 6 C

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun bebekleri doğdu

    Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ilk bebeklerine kavuştu.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 07:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun bebekleri doğdu

    'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile 28 Haziran'da nikah masasına oturdu.

    ZEYNEP GELDİ

    Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e bugün kavuştu. Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in bebekleri Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi. Doğum sırasında çok duygulanan çift gözyaşlarını tutamadı.

    "DÜNYAM DEĞİŞTİ"

    Doğumdan sonra hastanenin kapısında açıklama yapan Ölmez, "Çok heyecanlıyım. Buraya gelirken bu kadar değildim görünce dünyam değişti." diye konuştu.

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nun bebekleri doğdu #1

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nun bebekleri doğdu #2

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nun bebekleri doğdu #3

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nun bebekleri doğdu #4

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nun bebekleri doğdu #5


    İlginizi Çekebilir

    Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı
    Kültür Sanat

    Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı

    Lizay Pırlanta 25 Mart
    Advertorial Mobil

    Lizay Pırlanta 25 Mart

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Görüş Bildir