Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun bebekleri doğdu

Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ilk bebeklerine kavuştu.

'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile 28 Haziran'da nikah masasına oturdu.

ZEYNEP GELDİ

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e bugün kavuştu. Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in bebekleri Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi. Doğum sırasında çok duygulanan çift gözyaşlarını tutamadı.

"DÜNYAM DEĞİŞTİ"

Doğumdan sonra hastanenin kapısında açıklama yapan Ölmez, "Çok heyecanlıyım. Buraya gelirken bu kadar değildim görünce dünyam değişti." diye konuştu.