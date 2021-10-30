Taner Ölmez: Kızımız olacak

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu anne-baba olmaya hazırlanırken, bebeklerinin cinsiyeti ise belli oldu. Ölmez yaptığı açıklamada, "Kızımız olacak. İnanılmaz bir şey gerçekten" ifadelerini kullandı.

Mucize Doktor dizisinde oynadığı karakterle beğenilen ve geniş kitlelere ulaşan Taner Ölmez, kısa bir süre önce meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlendi.

İlişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden çift, evlendikten sonra yine ortalarda gözükmedi.

Mutlu beraberliklerini evlilikle taçlandıran ikili, şu sıralar anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Kısa bir süre sonra baba olmaya hazırlanan Taner Ölmez, yaşadığı heyecan hakkında konuştu.

Bebeğinin cinsiyetini açıklayan Ölmez, "Kızımız olacak" dedi.

"BEN İSMİNİN ZEYNEP OLMASINI İSTİYORUM"

"İnanılmaz bir şey gerçekten, Allah isteyen herkese versin” diyen Taner Ölmez, bebeğin ismine ilişkin detayları paylaştı.

Ölmez, ”Ben Zeynep’i çok istiyorum. Hayatıma giren bütün Zeynep’ler çok iyiydi, çok iyi insanlardı.

Çok akıllılar, o yüzden Zeynep ismini çok seviyorum. Başka isimler var ama bakacağım, bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil." dedi.

EKRANLARA DÖNÜYOR

İkinci isme sıcak değilim diyen Ölmez’e ekranlara döneceğini müjdeledi. Ölmez, ”Ben bu dakikadan sonra ne oynasam farklı olacak, bu da baya değişik ve farklı bir rol. Dijitale olacak, güzel bir şey çıkacak” diye konuştu.