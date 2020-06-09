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    Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

    Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2020 - 12:40
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    Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

    Taner Ölmez, geçtiğimiz aylarda yurt dışında evlilik teklifi ettiği Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı.

    AİLESİNDEN İSTEDİ

    Koronavirüs salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulan ikili, özel hayatları için önemli bir adım attı. Ölmez, Belçika’da evlilik teklifi ettiği sevgilisini bu sefer de ailesinden istedi.

    Çift, salgın nedeniyle aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Az sayıda kişinin katıldığı nişan töreninde Erkan Avcı, Ferit Kaya gibi isimler de yer aldı.

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