Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'ta 18 yıl ceza aldı Türkiye'de karıştığı suçlardan sonra Güney Kıbrıs'a kaçan Taner Tolga Tarlacı, burada yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi

Türkiye'nin en popüler yarışma programlarından biri olan Survivor, birçok ismin ünlü olmasına neden oldu.

2011'de yayınlanan yarışmada ise Taner Tolga Tarlacı o isimlerden biriydi.

Yarışmadaki çılgın hareketleriyle dikkat çeken isim, yarışmadan sonra da bu özelliğiyle hayatına devam etti.

TÜRKİYE'DE KARIŞTIĞI SUÇLARDAN SONRA KAÇTI

Sosyal medyayı da kullanan Tarlacı'nın çılgınlıkları, başkalarını rahatsız edecek taciz ve saldırı boyutlarına ulaştı.

Tarlacı, Türkiye ve KKTC'de birtakım olaylara karıştıktan sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçtı.

18 YIL CEZA ALDI

Uzun zamandır Güney Kıbrıs'ta hapiste bulunan Tarlacı'nın yargılandığı dava sona erdi.

Mahkeme, Tarlacı hakkında 18 yıl hapis cezası verdi.