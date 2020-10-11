'Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşımlar

Magazin dünyasındaki isimler, 2012 yılında ilan edilen '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşımlarda bulundu.

Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü.

'Dünya Kız Çocuklar Günü', 2012'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan bir kararla; kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlanmıştır.

TANINMIŞ SİMALARDAN MESAJLAR

Kız çocuk sahibi olan tanınmış isimler ise bugüne özel fotoğraf ve mesajları sosyal medya hesaplarında yayınladı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

SEDA BAKAN

"Dünya kız çocukları günü kutlu olsun"





MÜGE BOZ

"İyi ki! #vinå #11ekimdünyakızçocuklarıgünü"





ÖZLEM ADA ŞAHİN

"Her güne şükrederek uyanmamı sağlayan kızlarım. Dünya Kız Çocukları Gününüz Kutlu Olsun."





İPEK AÇAR

"Bugün #dünyakızçocuklarıgünü imiş. Kız erkek Allah bütün evlatların yolunu, bahtını açık etsin inşallah hepsinin her daim yüzleri gülsün."



PINAR ALTUĞ

"Ömür boyu arkanda gölgen olurum. #DunyaKizCocuklariGunu #BizeHerGunBayram #Kizim #Su"

DOĞA RUTKAY KEMAL

"Piraye’m; senin ve dünyadaki tüm kız kardeşlerinin günü kutlu olsun. #11ekimdünyakızçocukgünüfarkindalikgünü"

BENGÜ

"Bir kız çocuğu annesi olarak; her kız çocuğunun eğitim alabildiği, tüm bireylerle eşit şartlarda, özgür ve hür iradesiyle yaşayabildiği ve tüm hayallerine koşabildiği bir dünya diliyorum. #11ekimdünyakızçocuklarıgünü kutlu olsun..."

DEMET AKALIN

"11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bugün 3 saatlik bacak tedavimde sıkılmadan ellerimi tutup bekledi ne diyeyim ki."





EMİNE ÜN

"#dünyakızçocuklarıgünü kutlu olsun"

AYŞECAN TATARİ

"Hoş geliyorsun kız çocuğum. Günün kutlu olsun! Elim de hep karnımda, evet. Elimin altında bir dünya var."

HAKAN AYSEVEN

"Tüm Dünya Kız Çocukları ve can kızımın bu anlamlı günü kutlu olsun. Can kızım, iyilikler hep yanında yolun açık ve aydınlık olsun. Seni Çok Seviyorum."



BÜLENT PARLAK

"Doğrulanmış #dünyakızçocuklarıgünü ‘nün kutlu olsun kız çocuk. çooook seviyorum çooook #lisaparlak"





MESUT AKUSTA

"Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek! Yarınlarımıza sahip çıkmak, yarınlarımızı güçlü kılmak için, Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. #11ekimdünyakızçocuklarıgünü"