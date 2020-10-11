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    'Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşımlar

    Magazin dünyasındaki isimler, 2012 yılında ilan edilen '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşımlarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 16:22
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    'Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşımlar

    Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü.

    'Dünya Kız Çocuklar Günü', 2012'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan bir kararla; kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlanmıştır.

    TANINMIŞ SİMALARDAN MESAJLAR

    Kız çocuk sahibi olan tanınmış isimler ise bugüne özel fotoğraf ve mesajları sosyal medya hesaplarında yayınladı.

    İşte o paylaşımlardan bazıları...

    Dünya Kız Çocukları Günü ne özel paylaşımlar #1

    SEDA BAKAN

    "Dünya kız çocukları günü kutlu olsun"

    Dünya Kız Çocukları Günü ne özel paylaşımlar #2

    MÜGE BOZ

    "İyi ki! #vinå #11ekimdünyakızçocuklarıgünü"

    Dünya Kız Çocukları Günü ne özel paylaşımlar #3

    ÖZLEM ADA ŞAHİN

    "Her güne şükrederek uyanmamı sağlayan kızlarım. Dünya Kız Çocukları Gününüz Kutlu Olsun."

    Dünya Kız Çocukları Günü ne özel paylaşımlar #4

    İPEK AÇAR

    "Bugün #dünyakızçocuklarıgünü imiş. Kız erkek Allah bütün evlatların yolunu, bahtını açık etsin inşallah hepsinin her daim yüzleri gülsün."

    Dünya Kız Çocukları Günü ne özel paylaşımlar #5

    PINAR ALTUĞ

    "Ömür boyu arkanda gölgen olurum. #DunyaKizCocuklariGunu #BizeHerGunBayram #Kizim #Su"

    Dünya Kız Çocukları Günü ne özel paylaşımlar #6

    DOĞA RUTKAY KEMAL

    "Piraye’m; senin ve dünyadaki tüm kız kardeşlerinin günü kutlu olsun. #11ekimdünyakızçocukgünüfarkindalikgünü"

    Dünya Kız Çocukları Günü ne özel paylaşımlar #7

    BENGÜ

    "Bir kız çocuğu annesi olarak; her kız çocuğunun eğitim alabildiği, tüm bireylerle eşit şartlarda, özgür ve hür iradesiyle yaşayabildiği ve tüm hayallerine koşabildiği bir dünya diliyorum. #11ekimdünyakızçocuklarıgünü kutlu olsun..."

    Dünya Kız Çocukları Günü ne özel paylaşımlar #8

    DEMET AKALIN

    "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Bugün 3 saatlik bacak tedavimde sıkılmadan ellerimi tutup bekledi ne diyeyim ki."

    Dünya Kız Çocukları Günü ne özel paylaşımlar #9

    EMİNE ÜN

    "#dünyakızçocuklarıgünü kutlu olsun"

    Dünya Kız Çocukları Günü ne özel paylaşımlar #10

    AYŞECAN TATARİ

    "Hoş geliyorsun kız çocuğum. Günün kutlu olsun! Elim de hep karnımda, evet. Elimin altında bir dünya var."

    Dünya Kız Çocukları Günü ne özel paylaşımlar #11

    HAKAN AYSEVEN

    "Tüm Dünya Kız Çocukları ve can kızımın bu anlamlı günü kutlu olsun. Can kızım, iyilikler hep yanında yolun açık ve aydınlık olsun. Seni Çok Seviyorum."

    Dünya Kız Çocukları Günü ne özel paylaşımlar #12

    BÜLENT PARLAK

    "Doğrulanmış #dünyakızçocuklarıgünü ‘nün kutlu olsun kız çocuk. çooook seviyorum çooook #lisaparlak"

    Dünya Kız Çocukları Günü ne özel paylaşımlar #13

    MESUT AKUSTA

    "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek! Yarınlarımıza sahip çıkmak, yarınlarımızı güçlü kılmak için, Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. #11ekimdünyakızçocuklarıgünü"

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