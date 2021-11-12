Tanju Çolak, Hülya Avşar'ın açıklamalarıyla ilgili konuştu

Tanju Çolak, eski sevgilisi Hülya Avşar'ın kendisi ile hakkında yaptığı açıklamayla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Avşar, eski aşkı Tanju Çolak için “Numarasını hala silmedim” demişti. Eski futbolcu, konuyla ilgili konuştu.

"HOŞUMA GİTTİ"

“Hoşuma gitmedi dersem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım” diye konuştu.

Çolak, “Bir yerde karşılaşırsanız selam verir misiniz?” sorusuna da yanıt verdi:

"EŞİM KISKANMAZ"

Tabii ki. 3-4 sene önce Cumhurbaşkanımız Dolmabahçe’de bir yemek daveti vermişti. Orada karşılaşmıştık ve selamlaşmıştık. Şu an evli olabilirim ama eşim kıskanmaz. Bunlar yaşanmışlık, ortada yanlış bir şey yok.”

"ASKERDEYKEN BENİ ALDATTI"

Coşkun Sabah geçtiğimiz aylarda "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken aldatılma haberini okudum. O isim Tanju Çolak idi" demişti.