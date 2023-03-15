Tanyeli’nin son hali sosyal medyada gündem oldu Oryantal dansıyla bir döneme damga vuran Tanyeli verdiği kilolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Asıl adı Öznur Kral olan 52 yaşındaki Oryantal Tanyeli, son pozlarıyla herkesi şaşırttı. Tartıda 100'ü gördü Şimdilerde ailesiyle birlikte Avustralya’da yaşayan Tanyeli, tartıda 100’ü görünce fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olmaya karar vermiş, İstanbul’a gelmişti. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo verdi. Tanyeli, ameliyat sonrası fit bir görünüme kavuştu. Son haliyle tanınmadı Son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Oryantal Tanyeli, son halini paylaştı. Fotoğrafı gören gözlerine inanamadı. Tanyeli’nin son haline yorum ve beğeni yağdı. Henüz 12 yaşındayken ailesi dağılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalmıştı. İlk evlilliğini 14 yaşında yapan Tanyeli’nin 15 yaşındayken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya geldi. Sonrasında Avustralya’da yaşamaya başladı. Dans Et Benimle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunan Oryantal Tanyeli, o dönemlere oryantal şovuyla damga vurmuştu.