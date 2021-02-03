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    Tardu Flordun'un son hali

    Tardu Flordun'un yeni halini görenler, tanımakta güçlük çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 11:25
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    Tardu Flordun'un son hali

    48 yaşındaki oyuncu Tardu Flordun, yıllar sonra görüntülendi.

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Tardu Flordun, yeni projesi için bir operasyon geçirdi. Estetik olan ünlü oyuncu, göz altı torbalarını aldırdı.

    DİZİSİ YURT DIŞINA SATILDI

    2000 yılında 'Evdeki Yabancı' dizisiyle TV oyunculuğuna başlayan Tardu Flordun, 2005'te Pınar Altuğ ile başrolü paylaştıkları 'Davetsiz Misafir' dizisinde 'popstar Tarcan' rolüyle ekrana geldi. 48 yaşındaki oyuncu, Türkiye dışında birçok ülkede de izlenen 'Binbir Gece' dizisinde 'Kerem İnceoğlu' karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı.

    Tardu Flordun un son hali #1

    Tardu Flordun un son hali #2

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