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    Tarık Emir Tekin ile sevgilisinden yeni pozlar

    'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Tarık Emir Tekin'in havuz başında sevgilisiyle poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 07:08
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    Tarık Emir Tekin ile sevgilisinden yeni pozlar

    Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Selçuk Dağcı' karakteriyle yıldızı parlayan Tarık Emir Tekin, yabancı sevgilisi Sofia ile verdiği aşk pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    HAVUZ BAŞINDA POZ VERDİLER

    Genç çiftten Sofia, havuz başında sevgilisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu olan 23 yaşındaki yakışıklı oyuncu da aynı pozları kendi Instagram hesabından yayınladı.

    Tarık Emir Tekin, daha önce verdiği bir röportajda yabancı sevgilisi Sofia ile henüz evliliği düşünmediğini ise “Annemle tanışıyorlar. Yok abi yok, 23 yaşındayım hiç düşünmüyorum” sözleriyle anlatmıştı.

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