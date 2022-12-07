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    Tarık Emir Tekin, Mustafa Mert Koç'un burnunu kırdı

    Burun estetiği yaptırdığı iddia edilen Mustafa Mert Koç, burnuyla ilgili gerçeği açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 11:19
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    Tarık Emir Tekin, Mustafa Mert Koç'un burnunu kırdı

    Bir Peri Masalı dizisinde başrol olan Mustafa Mert Koç, hakkında çıkan estetik iddialarına sosyal medyadan yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

    Burnu bandajlı bir şekilde kamera karşısına geçen Mustafa Mert Koç, çekim esnasında Tarık Emir Tekin ile olan dövüş sahnesinde yüzüne gelen yumruk nedeniyle burnunun kırıldığını açıkladı.

    Tarık Emir Tekin, Mustafa Mert Koç un burnunu kırdı #1

    "4 yerinden kırdı"

    Konuya ilişkin açıklamada bulunan Koç, dizide Tarık Emir Tekin'le kavga sahnesinde burnunun kırıldığını açıkladı. Koç, "Taro ile dövüş sahnesinde yumruk geldi burnuma, dört yerimden kırıldı. Kaza bu olabilir, yarın bu bandı çıkaracağım. He iş devam ederken estetik yaptırdım, ben de geri zekalıyım." dedi.

    Tarık Emir Tekin, Mustafa Mert Koç un burnunu kırdı #2


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