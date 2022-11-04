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    Tarık Emir Tekin ve Sofia Katc caddede dans etti

    Sevgilisi Sofia Katc ile önceki akşam bir davete katılan Tarık Emir Tekin, davet çıkışı aşka geldi ve caddede sevgilisiyle dans etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 11:33
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    Tarık Emir Tekin ve Sofia Katc caddede dans etti

    Eski futbolcu Metin Tekin ile Şevval Sam’ın oğlu, oyuncu Tarık Emir Tekin uzun süredir aşk yaşadığı Sofia Katc ile geçtiğimiz akşam bir davete katıldı.

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    Sevgililer davet çıkışında aşka geldi! Meraklı bakışlara aldırmadan caddede dakikalarca dans ettiler.

    Ünlü çiftin sarmaş dolaş halleri objektiflere yansıdı.

    Tarık Emir Tekin ve Sofia Katc caddede dans etti #1

    Tarık Emir Tekin ve Sofia Katc caddede dans etti #2


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