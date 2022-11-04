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- Tarık Emir Tekin ve Sofia Katc caddede dans etti
Tarık Emir Tekin ve Sofia Katc caddede dans etti
Sevgilisi Sofia Katc ile önceki akşam bir davete katılan Tarık Emir Tekin, davet çıkışı aşka geldi ve caddede sevgilisiyle dans etti.
- Haber Merkezi
- 04.11.2022 - 11:33
Eski futbolcu Metin Tekin ile Şevval Sam’ın oğlu, oyuncu Tarık Emir Tekin uzun süredir aşk yaşadığı Sofia Katc ile geçtiğimiz akşam bir davete katıldı.
Sokakta ders
Sevgililer davet çıkışında aşka geldi! Meraklı bakışlara aldırmadan caddede dakikalarca dans ettiler.
Ünlü çiftin sarmaş dolaş halleri objektiflere yansıdı.