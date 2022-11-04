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Tarık Emir Tekin ve Sofia Katc caddede dans etti

Tarık Emir Tekin ve Sofia Katc caddede dans etti

Sevgilisi Sofia Katc ile önceki akşam bir davete katılan Tarık Emir Tekin, davet çıkışı aşka geldi ve caddede sevgilisiyle dans etti.