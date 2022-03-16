Tarık Mengüç, kendisini dinlemeyen seyirciyi korkuttu

Kadınlar matinesinde konser veren Tarık Mengüç, kendisiyle ilgilenmeyen kadın dinleyicisini yerinden sıçrattı.

Şakşuka şarkısıyla ünlenen şarkı Tarık Mengüç, kadınlar matinesinde kendisini dinlemeye gelen ancak telefondan kafasını kaldırmayan dinleyicisinin aklını aldı.

KADINKORKUDAN SIÇRADI

Görüntülerde seyircisinin yanına gidip şarkı söyleyen Mengüç, hala fark edilmeyince seyircisinin kulağına bağırıyor. Bir anda yerinde sıçrayan kadının görüntüsü sosyal medyaya damga vuruyor.

Mengüç, yapılan paylaşımlardan sonra "Ah ahtop patlasa umurunda olmayacak kadınlar matinesi turnesindeydim, özellikle onun yanına gittim bu bayan nerelere dalmış diye ama en sonunda bağırdım" açıklamasında bulundu.