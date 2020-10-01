Tarık Ünlüoğlu, vefatının 1'inci yılında anılıyor

61 yaşında akciğer sorunuyla kaldırıldığı hastanede vefat eden Tarık Ünlüoğlu’nun, eşi Gülenay Kalkan’ın paylaşımı hayranlarını duygulandırdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim 2019 tarihinde vefat etmişti.

Tiyatro sahnelerini öksüz bırakan usta oyuncu, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

Eşinin vefatından sonra zor günler geçiren Gülenay Kalkan Ünlüoğlu sevilen oyuncu için Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"ÖYLE TARİFSİZ BİR ACI Kİ.."

Eşinin ölümün sonrasında sıkıntılı günler yaşayan Gülenay Kalkan, sosyal medya hesabından Tarık Ünlüoğlu’nun fotoğraflarını paylaştı. Eşinin fotoğraflarını yayınlayan Gülenay Kalkan, “1 Ekim... Öyle tarifsiz bir acı ki..” notunu düştü.