Tarkan 2. tur oyunu kullandı: Hayırlısı olsun

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28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt dışındaki vatandaşların oy kullanma süresi bugün bitiyor.

Yoğun bir katılımın olduğu sandıklarda tanıdık isimler de göze çarpıyor.

Uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü şarkıcı Tarkan, ikinci tur için sandık başına eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ile birlikte gitti.

Sosyal medya hesabından oy atarken verdiği pozu paylaşan Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

Ben oyumu verdim yine, ver mutlaka sen de. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun.