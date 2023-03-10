Tarkan: Acısı dün gibi içimde Megastar Tarkan "Acısı dün gibi içimde" deyip ilk kez gülmediği bir karesini paylaştı.

Sosyal medya hesabından sık sık güldüğü pozlarını paylaşmasına alıştığımız Tarkan, takipçilerini bu defa şaşırttı.

Hayatındaki mutlu ve güzel haberi paylaşan ünlü şarkıcı Tarkan, ilk kez gözlerinin dolduğu fotoğrafı paylaştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası binlerce canımızı yitirdik. Tüm Türkiye gibi Megastar da derinden etkilendi.

Uzaklara bakarken verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan Tarkan karesine şu notu yazdı:

"Ben de sizleri özledim"