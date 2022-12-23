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    Tarkan ailesiyle fotoğraf paylaştı

    Megastar Tarkan'ın, eşi Pınar Dilek ve kızı Liya Tevetoğlu ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
    • 23.12.2022 - 13:38
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    Tarkan ailesiyle fotoğraf paylaştı

    Türkiye'nin Megastar'ı Tarkan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

    Evliliğini gözlerden uzakta yaşayan başarılı şarkıcı, zaman zaman aile fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sunuyor.

    Ancak kızı kızı Liya Tevetoğlu'nun yüzünü göstermekten de kaçınıyor.

    Geçen günlerden paylaşımı

    Son olarak eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile akşam gezisine çıkan şarkıcı, yılbaşı süslemelerinin olduğu şehirden kareler paylaştı.

    Megastar karelerin altına "Geçen günlerden" notunu düştü.

    Beğeni yağdı

    Paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

    Birçok hayranının yanı sıra ünlü isimlerden de övgü dolu yorumlar geldi.

    İşte o kareler...

    Tarkan ailesiyle fotoğraf paylaştı #1

    Tarkan ailesiyle fotoğraf paylaştı #2


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