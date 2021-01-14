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- Tarkan: Annemi özledim
Tarkan: Annemi özledim
Salgın nedeniyle yaklaşık 1 yıldır Almanya'da olan ve annesiyle görüşemeyen Megastar, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 19:46
- Güncelleme : 14.01.2021 - 20:01
Pandemi dönemini eşi ve kızı ile Almanya'da geçiren Megastar Tarkan, anne hasreti çekiyor.
Yakışıklı şarkıcı, Instagram üzerinden annesi ile olan karesini paylaştı.
"CANIM ANAM, ÇOK ÖZLEDİM"
Ailesi ile sık sık görüntülü konuştuğunu belirten Tarkan, paylaşımına şu notu yazı:
"Ailemle sıkça haberleşiyoruz ama pandeminin başlangıcından beri ayrı yerlerdeyiz ve bir araya gelemedik maalesef. Canım anam çok özledim seni. Ailece kavuşacağımız günler yakındır inşallah."