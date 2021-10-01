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    Tarkan beyazperdede Zeki Müren'i mi canlandıracak

    Megastar Tarkan, ünlü yönetmen Mustafa Uslu'nun Zeki Müren'i çekeceği filmde rol alacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 11:59
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    Tarkan beyazperdede Zeki Müren'i mi canlandıracak

    ‘Müslüm’, ‘Ayla’ ve ‘Naim Süleymanoğlu’ gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, Türk Sanat Müziği’nin yeri doldurulamaz sanatçısı Zeki Müren’in hayatını çekecek.

    Başroldeki oyuncunun, filmde şarkıları kendisi seslendireceği için uzun bir süre uygun bir aktör bulunamadı. Sonunda Tarkan’ın kapısını çalan Uslu’nun, aylar süren gizli görüşmelerin ardından olumlu yanıt aldığı iddia ediliyor.

    TARKAN DERS ALIYOR

    İddiaya göre Tarkan, Almanya’da bir oyuncu koçundan ders almak istediği için bir yıl süre talep etti. Bir aksilik olmazsa filmin çekimleri 2023’te başlayacak.

    Tarkan beyazperdede Zeki Müren i mi canlandıracak #1

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